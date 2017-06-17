Президентом ФК «Ростов» назначен Арташес Арутюнянц

Президентом футбольного клуба «Ростов» назначен Арташес Арутюнянц. Об этом сообщается на сайте организации.

Арутюнянц является членом совета директоров ФК «Ростов», он владеет компанией «Южный Капитал», избран депутатом законодательного собрания Ростовской области.

«Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в "Ростове" собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — отметил Арутюнянц.

Спортивным директором ФК «Ростов» назначен Алексей Рыскин. До этого, с 2009-го по 2010-й и в 2012-2015 годах, он работал в клубе в селекционном отделе.

В начале июня стало известно, что должность вице-президента «Ростова» оставил Курбан Бердыев. До этого Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе.