Armani освоил боевые искусства

Итальянский модный дом Armani показал новую коллекцию одежды на Неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Создавая одежду, дизайнеры решили расширить межкультурный диалог и обыграть в крое вещей тему боевых искусств и японские мотивы. В линейку вошли свободные брюки-хакама, шелковые топы с принтами, а также пиджаки и укороченные штаны.

Фото: пресс-служба Armani 1 /5

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

