Украине удалось взыскать с «Газпрома» менее 0,05 процента от суммы штрафов

Киеву удалось взыскать с «Газпрома» 80,8 миллиона гривен (184 миллиона российских рублей). Такие данные 20 июня привел министр юстиции Украины Павел Петренко, передает LB.ua.

Это около 0,046 процента от общей суммы штрафов (почти 395 миллиардов рублей), наложенных на российскую госкорпорацию в рамках антимонопольного дела.

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По словам Петренко, эти средства были получены за счет дивидендов «Газтранзита», одним из акционеров которого является «Газпром». Процесс взыскания, как отметил чиновник, завершен. Он добавил, что Минюст продолжает искать имущество российской компании на Украине, а также готовится к работе по аресту ее активов за рубежом.

О взыскании неких сумм Петренко объявил еще 1 июня, но тогда он не раскрыл их объем. Министр также признал, что на территории Украины нет имущества «Газпрома», сопоставимого с размером штрафа.

В самом «Газпроме» считают, что у Киева нет больших перспектив для взыскания с российской госкорпорации сумм этого штрафа за рубежом.

Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В начале 2016-го ведомство наложило на компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей, затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Речь идет о периоде с 2009 по ноябрь 2015 года. Возможности для оспаривания штрафа непосредственно на Украине «Газпром» исчерпал.