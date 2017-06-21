Во Франции ушли в отставку еще два министра

Правительство Франции покинули министр юстиции Франсуа Байру и министр европейских дел при министре по связям с Евросоюзом и иностранным делам Мариэль де Сарнез. Об этом сообщает BFMTV.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что заявление об уходе написала глава оборонного ведомства Франции Сильви Гулар. Все отставки связаны с предварительным расследованием, открытым прокуратурой в отношении высших должностных лиц партии «Демократическое движение» (MoDem). Все трое министров в разное время входили в ее руководство.

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9 июня в правоохранительные органы Франции поступило заявление от человека, который утверждает, что в 2010 году числился помощником Гулар в Европарламенте (ЕП), получал зарплату, но никогда не выполнял соответствующих функций. Согласно показаниям неназванного информатора, всего насчитывалось 12 фиктивных ассистентов.

В распоряжении следователей имеется информация об аналогичных нарушениях со стороны де Сарнез. В отношении Байру расследование не ведется. Однако как руководитель MoDem он принял солидарное с коллегами решение.

Трое политиков были назначены на свои посты 17 мая, после вступления в должность президента Эммануэля Макрона. 11 и 18 июня во Франции состоялись парламентские выборы, на которых большинство в законодательном органе получили сторонники главы государства. Согласно французским законам, после парламентских выборов правительство уходит в отставку и формируется заново.