Путин продлил полномочия бизнес-омбудсмена Титова

Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении на новый срок уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду, 20 июня.

Титов занял эту должность 22 июня 2012 года, став первым бизнес-омбудсменом в России. В его компетенцию входит организация работы по внесудебному восстановлению нарушенных госорганами прав бизнесменов, урегулирование возникающих споров между предпринимательским сообществом и органами власти.

Бизнес-омбудсменом может стать российский гражданин не моложе 30 лет, имеющий высшее образование. После назначения ему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью и баллотироваться в законодательные органы. При этом ему разрешено состоять в политических партиях и общественных объединениях. Титов занимает пост председателя «Партии Роста».