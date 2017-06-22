Минобороны опубликовало отчеты советских военачальников о первых днях войны

Минобороны России опубликовало документы Генштаба, содержащие ответы советских военачальников на вопросы, касающиеся событий первых дней Великой Отечественной войны. Материалы размещены в специально созданном разделе на сайте ведомства.

В документах отражены результаты работы исследовательской группы генерал-полковника Александра Покровского. В 1952 году она занималась описанием хода Великой Отечественной войны и опрашивала советских военачальников, непосредственно находившихся в штабах войск, развернутых в западной части страны. В разделе выложена часть отсканированных материалов с их пояснениями.

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Среди опубликованных (должности военачальников приведены на момент 22 июня 1941 года) — ответы начальника оперативного отдела штаба Киевского военного округа (Юго-Западного фронта) Ивана Баграмяна, замначальника разведки Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, командующего 8-й армией Петра Собенникова, начальника штаба 6-й армии Николая Иванова, начальника оперативного отдела штаба 12-й армии Бориса Фомина, командира 72-й стрелковой дивизии Павла Абрамидзе, командира 86-й стрелковой дивизии Михаила Зашибалова.

Группу Покровского интересовало пять основных моментов. Во-первых, она хотела узнать, были ли доведен до войск план обороны границы, и если был, то как командование на местах его реализовывало. Во-вторых, выясняли, когда войска прикрытия начали выход на назначенные рубежи, и в каком объеме успели провести развертывание. В-третьих, когда именно в войсках получили распоряжение о приведении в боевую готовность, отправленное в ночь на 22 июня, какие приказы отдавались на месте, и что реально было сделано.

Кроме того, Генштаб интересовало, почему большая часть артиллерии дивизионного и корпусного уровня в войсках, развернутых в западных областях СССР, находилась в учебных лагерях. Также комиссия попросила дать оценку того, насколько штабы на местах были готовы управлять войсками, и как эта реальная готовность отразилась на ведении операций в первые дни войны.

Значительная часть документов группы Покровского была обнародована еще в советское время в «Военно-историческом журнале» (публикация с продолжением «Фронтовики ответили так!» в номерах 3-5 за 1989 год).