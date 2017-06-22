Представлявшиеся сотрудниками СКР два года выманивали деньги у ханты-мансийца

Житель Ханты-Мансийска за два года отдал 600 тысяч рублей мошенникам, представлявшимся сотрудниками Следственного комитета, а также Генпрокуратуры или Центробанка. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 2015 году мужчина купил косметическое средство у одной из торговых компаний. После покупки ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Генпрокуратуры. «Прокурор» утверждал, что эта организация умышленно завышала стоимость товара, в связи с чем ее деятельность приостановлена, а в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Потерпевшие могут получить потраченные денежные средства, но при этом им необходимо заплатить «подоходный налог».

На протяжении почти двух лет мошенники вымогали у ханты-мансийца денежные средства под разными предлогами, представляясь сотрудниками прокуратуры, Центрального банка России и СКР. И только недавно мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в правоохранительные органы. По его заявлению возбуждено уголовное дело.

17 мая МВД сообщило о задержании в Москве участников преступной группы, подозреваемых в организации подставных ДТП. Водители стали жаловаться на автожуликов, имитирующих наезд на пешехода и вымогающих затем крупные суммы денег на ремонт якобы разбитых в результате происшествий элитных наручных часов.