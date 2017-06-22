Трое жителей Астраханской области умерли от отравления спиртом

В городе Ахтубинске Астраханской области семь человек отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью, трое из них скончались. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Вечером в понедельник, 19 июня, на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта, и забрали ее домой. Они разбавили содержимое водой, а после распили. Также они угостили соседей — мужчину и женщину.

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На следующий день все пятеро были доставлены в районную больницу в состоянии острой интоксикации. Женщина и двое мужчин скончались. Один пострадавший находится в коме, его знакомый в тяжелом состоянии.

В ходе проверки выяснилось, что спиртосодержащую жидкость также выпили два 14-летних мальчика: племянник одного из погибших и его друг. Вечером 20 июня они были госпитализированы в состоянии острой интоксикации. Подростков доставили спецтранспортом в медучреждения областного центра. По факту произошедшего проводится проверка.

22 июня в Сергиевом Посаде 11 человек отравились метанолом. Трое из них погибли, состояние еще пяти человек расценивается как крайне тяжелое. Было установлено, что компания местных жителей распивала спиртное из канистры, подаренной неизвестным.