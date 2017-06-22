Farfetсh обеспечит китайцев люксовыми товарами

Материалы по теме Одежды на лучшее Как Farfetch меняет современную моду

Торговая онлайн-платформа Farfetch заключила соглашение с китайским ритейлером JD.com. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

«С точки зрения нашей стратегии освоения премиального сегмента, Farfetch является самым сильным партнером, с которым мы теперь имеем честь сотрудничать, — сказал основатель JD.com Ричард Лю. — Наш приоритет - качество товаров и услуг, которые мы предоставляем. Мы убеждены, что вместе c Farfetch мы всегда будем на шаг впереди в освоении китайского рынка и не только».

Сотрудничество задействует логистические, коммерческие и технологические аспекты, ресурсы социальных медиа, включая WeChat, а также экспертизу Farfetch в эффективном взаимодействии с глобальными лидерами индустрии моды.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.