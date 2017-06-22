Трамп и Си Цзиньпин встретятся на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на саммите «Большой двадцатки» (G20) в немецком Гамбурге, который пройдет 7-8 июля. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство иностранных дел КНР.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп в июле встретятся на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге», — говорится в сообщении. Информация о встрече появилась после проведенного в Вашингтоне первого раунда китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности.

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Си Цзиньпин 6-7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры лидеров стран проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов.

Ранее Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году. По словам Трампа, он намерен приехать в Китай в ближайшее время.