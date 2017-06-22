Россия потребует от США расследования инцидента с сирийским Су-22

Москва потребует у Вашингтона провести расследование в связи с гибелью сирийского самолета Су-22. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, неуважение к уставу ООН», — объяснила дипломат.

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По словам Захаровой, Москва расценивает произошедшее как сознательное нарушение обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов между российскими и американскими военными. В сирийском небе в тот момент находились также самолеты российских ВКС, которые также могли пострадать.

Как заявила Захарова, Вашингтон должен принять необходимые меры, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.

18 июня Минобороны Сирии сообщило, что самолет коалиции уничтожил их истребитель Су-22. В коалиции подтвердили информацию, заявив, что защищали своих партнеров. Военный самолет якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии». После этого Москва приостановила взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В российском Минобороны добавили, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.