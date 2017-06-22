Пентагон потратил 94 миллиона долларов на неподходящий камуфляж

Министерство обороны США потратило 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, который не подходит для ландшафта этой страны. Об этом в среду, 21 июня, пишет Newsweek.

Как отмечается, Пентагон выделил деньги на камуфляж, который предназначен для лесного ландшафта. При этом леса занимают лишь два процента территории Афганистана, отмечает Newsweek.

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«Решение Пентагона о закупке для Вооруженных сил Афганистана формы с подобным камуфляжным рисунком не было основано на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана», — приводит журнал выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая была создана для контроля средств, выделенных для восстановления Афганистана.

Также Newsweek указывает, что афганские чиновники сделали выбор в пользу подобной расцветки, исходя из личных предпочтений.

С 2001 года Соединенные Штаты Америки проводят в Афганистане военную операцию по оказанию помощи властям страны в борьбе против террористических группировок «Талибан» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

Объявленная небоевой миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. Согласно договоренности между командованием альянса и официальным Кабулом, на афганской территории присутствуют около 12 тысяч военных, они тренируют и консультируют силовые ведомства исламской республики. Миссия продлена на 2017 год.