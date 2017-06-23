21-летний россиянин Хачанов сыграет с Федерером на турнире в Германии

Швейцарец Роджер Федерер обыграл немца Флориана Майера в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле и поспорит за выход в финал с россиянином Кареном Хачановым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 23 июня, 35-летний Федерер обыграл соперника в двух сетах — 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 7 минут.

В своем четвертьфинале Хачанов оказался сильнее соотечественника Андрея Рублева — 7:6, 4:6, 6:3. Полуфинальные встречи состоятся в субботу, 24 июня. В параллельном матче сыграют представитель Люксембурга Жиль Мюллер и хорват Марен Чилич.

Федерер занимает в рейтинге ATP пятое место, Хачанов —38-е. Швейцарец — один из самых титулованных действующих теннисистов мира. Он является абсолютным рекордсменом по количеству побед в турнирах серии «Большого шлема» (18). Хачанов завоевал единственный титул в карьере — в октябре 2016-го он выиграл турнир ATP в Ченду.