Мужчина перерезал горло бывшей жене в торговом центре в Мексике

Мужчина убил свою бывшую жену на глазах посетителей торгового центра в мексиканском городе Мерида. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает издание Proseco.

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Издание пишет, что незадолго до трагедии пара громко выясняла отношения, споря о выплате алиментов на содержание детей. После того, как женщина отказалась от предложения бывшего мужа и в сердцах заявила, что нашла себе нового сожителя, 28-летний ревнивец выхватил кухонный нож и ударил жертву в горло.

25-летняя женцина скончалась на месте, охрана торгового центра скрутила и обезоружила преступника.

19 июня в североитальянском городке Кириньяго, расположенном неподалеку от Венеции, были убиты 30-летняя Анастасия Шакурова и ее 31-летний друг неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо. Убийца сам позвонил в полицию и признался в содеянном, рассказав, что пошел на преступление на почве ревности.

15 марта в Сыктывкаре было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, ударившего ножом приятеля бывшей девушки из-за ревности. Подозреваемый написал явку с повинной и подробно рассказал о произошедшем. Ранее молодой человек не привлекался к ответственности, он также не состоит на учете.