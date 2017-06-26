Песков признал невозможным обработать все поступившие на прямую линию обращения

В Кремле не могут персонально отработать каждое обращение к президенту Владимиру Путину, поступившее в ходе прямой линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 26 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Песков обратил внимание, что подобные обращения юридически не являются официальными. Пр этом он отметил, что те проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в перечень поручений, утвержденный президентом.

«Кроме того, естественно, для информации, для понимания положения дел на местах подготовлены подборки и отправлены в различные ведомства и главам регионов, которые уже будут анализировать этот массив. Но еще раз повторяю, физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве, насчитывающий более 2,5 миллиона обращений», — сказал официальный представитель Кремля.

20 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты соцопроса, показавшего, что подавляющее большинство россиян (88 процентов), знакомых с содержанием прямой линии, остались удовлетворены ответами главы государства. Наиболее запомнившимися темами телемарафона стали жалоба больной раком девушки из города Апатиты Мурманской области (23 процента), вопрос о выплатах после наводнения в Ставропольском крае, а также касающиеся здравоохранения и ветхого жилья.

Путин провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан 15 июня. Трансляцию мероприятия вели Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24». По данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию с президентом посмотрели более шести миллионов россиян.