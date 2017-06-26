Спикер Госдумы похвалил дисциплину в южнокорейском парламенте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил дисциплину в южнокорейском парламенте, с работой которого он познакомился в понедельник, 26 июня, пишет газета «Ведомости».

В преддверии совещания спикеров из 26 стран Евразии, которое запланировано на вторник, Володину показали зал заседания местных депутатов.

Ему рассказали, что народные избранники могут проголосовать за какой-либо закон только лично — доверенности в Национальном Собрании Республики Корея не признают. «Нам до такого еще далеко», — отметил спикер ГД.

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Выявлять прогульщиков помогают журналисты, которые, в отличие от российских, могут присутствовать непосредственно в зале заседаний парламента, уточняет газета. Председатель Госдумы в свою очередь отметил, что парламентские корреспонденты не жаловались на необходимость работать из пресс-центра.

В начале своей работы Госдума седьмого созыва ввела штрафы для депутатов за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины. Кроме того, парламентариям запретили голосовать по доверенности.