Глава департамента судейства РФС назвал клоунадой использование видеоповторов

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский снова раскритиковал идею использования видеоповторов в матчах Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Все, что происходит сейчас, — следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола, и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия — Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада», — рассказал Будогосский.

Эпизод, о котором говорит глава департамента судейства и инспектирования РФС, произошел в воскресенье, 25 июня, во встрече заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, завершившегося победой Германии со счетом 3:1. На 64-й минуте камерунец Эрнест Мабука грубо атаковал немца Эмре Джана. Колумбийский судья Вильмар Рольдан по ошибке показал сначала желтую карточку другому камерунскому футболисту Себастьену Сиани, а затем, после просмотра видеоповтора, удалил игрока. Камерунские игроки указали судье на ошибку, после чего он изменил решение и удалил Мабуку.

19 июня Будогосский в первый раз выступил против видеоповторов в футболе. В ответ на это бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин предложил сжечь специалиста на костре.