Центральный военный округ получил новые самоходные гаубицы

Соединение Центрального военного округа получило новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщали в пресс-службе ЦВО, передает РИА Новости. Поставка нескольких десятков самоходок осуществлена в рамках гособоронзаказа-2017.

«Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля», — сказано в сообщении. Известно, что в городе Юрга Кемеровской области дислоцирована 120-я отдельная гвардейская артиллерийская Волгоградская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Соединение оснащается различными типами орудий и реактивных систем залпового огня. Подразделения бригады участвовали в боевых действиях на территории Сирии.

В 2016 году сухопутные войска России получили более 20 модернизированных самоходных установок «Мста-СМ»

152-миллиметровая гаубица «Мста-С» принята на вооружение в 1989 году. Предназначена для уничтожения живой силы, тактических ядерных средств, артиллерийских батарей, бронированной техники, противотанковых средств и средств ПВО, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и пунктов управления противника. Огонь может вестись по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта.