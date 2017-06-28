Автор законопроекта о легализации магов предложил запретить измены мужей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять супругам. Этот законопроект станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает интернет-издание 47news в среду, 28 июня.

«Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — сказал Петров. Он не исключил, что виновный супруг может быть заключен под домашний арест.

Как доказывать факт измены и, в частности, достаточно ли будет информации от жены, парламентарий пока не решил. Вместе с тем Петров уверен, что рассматривать подобные дела должен мировой суд.

22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство. Им будет считаться, помимо прочего, брань в ходе семейно-бытовых конфликтов. Наказанием может стать штраф в размере не более двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

12 мая Петров рассказал, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий деятельность колдунов. Он предложил создать реестр владеющих сверхъестественными способностями лиц, а тем, кто попал в него, выдавать разрешение на работу.

В феврале депутат из Ленобласти заявил, что будет награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. Впоследствии оказалось, что парламентарий приобрел несколько лицензий на звезды и внес их в декларацию о доходах.