Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена

Заслуженный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил, что эпидемия холеры в Йемене может ударить по мусульманским паломникам. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Онищенко напомнил, что в конце августа начинается хадж к святыням в Саудовской Аравии. По словам депутата, его тревожит эта ситуация, так как страна имеет протяженную сухопутную границу с Йеменом. Онищенко также обратил внимание на то, что Саудовская Аравия является одной из самых популярных у туристов стран.

Эксперт добавил, что август и особенно сентябрь для нашей страны являются самым благоприятным периодом для распространения кишечных заболеваний, в том числе холеры. «Все эти обстоятельства должны настораживать наши соответствующие службы», — подчеркнул парламентарий.

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Он посоветовал серьезно подготовиться к хаджу в текущем году властям таких регионов, как Дагестан, откуда в Мекку и Медину обычно направляется очень большое число паломников. По мнению Онищенко, надо заранее связаться с медицинскими службами Саудовской Аравии и сопредельных стран, через которые большинство верующих поедет наземным путем, а также принять другие необходимые меры.

Об опасности поездок в Йемен путешественников в июне предупреждал Роспотребнадзор.

Последняя вспышка холеры была зафиксирована в Йемене в конце апреля текущего года. По последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате погибли 1,5 тысячи человек.