Тренер посоветовал боксеру Пакьяо завершить карьеру

Фредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, посоветовал спортсмену завершить профессиональную карьеру. Его слова приводит Boxingscene.

«Я планирую поговорить с Мэнни о том, что это день, когда, возможно, стоит завершить карьеру», — заявил Роуч.

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2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 килограмма), уступив австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей. Поединок проходил в Австралии, счет судейских записок — 117-111, 115-113, 115-113.

38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 — нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. Пакьяо — первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году.