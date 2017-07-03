Zara расшила пиццу бисером

Испанская компания Zara представила новую модель сумки — она сделана в форме половины пиццы, а вышивка из бисера напоминает начинку с пепперони, чили и маслинами. Об этом сообщает The Metro.

Новинки уже представлены в фирменных магазинах бренда. Сумки стоят 25 долларов.

Фото: Zara 1 /2

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

Весной 2017 года руководство испанской корпорации Inditex, в состав которой входит бренд Zara, заключило контракт на производство одежды в России. Ранее Zara производила в России текстиль, посуду, аксессуары для дома и негабаритную мебель для своей линейки Zara Home.