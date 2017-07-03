Работавший в Турции российский вертолет совершил экстренную посадку на воду

Российский вертолет, проводивший в Турции лесоавиационные работы, совершил аварийную посадку на воду. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.

По словам собеседника агентства, машина Ка-32С принадлежала компании «Авиалифт Владивосток».

«Вертолет выполнял лесоавиационные работы в районе водохранилища Тахталы. Однако по неустановленной пока причине экипаж принял решение об аварийной посадке на воду водохранилища», — отметил он. Источник добавил, что на борту находились три человека, все они были успешно эвакуированы.

В то же время Turkish American News отмечает, что вертолет, который набирал в водохранилище воду для тушения лесных пожаров в провинции Измир, врезался в плотину, вследствие чего был вынужден совершить аварийную посадку. По данным издания, на борту находились пять человек, которые самостоятельно доплыли до берега.

5 июня вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Республике Адыгея. Машина загорелась в воздухе во время выполнения сельскохозяйственных работ вблизи станицы Сергиевская Гиагинского района. Пилоту удалось совершить экстренную посадку на сельхозугодья, в результате которой машина получила повреждения.

Пилот скрылся с места происшествия, но позже дал показания и сообщил, что причиной произошедшего стала техническая неисправность воздушного судна.