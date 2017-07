Мозг пчел поможет удешевить камеры

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) в Австралии выявили механизм, позволяющий пчелам распознавать цвета в разное время суток. По мнению ученых, открытие даст возможность разработать камеры с повышенной точностью цветопередачи. Биологи опубликовали результаты работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Способность правильно воспринимать один и тот же цвет при различном освещении называется цветопостоянством. У людей за это отвечают специализированные нейроны в мозге. У цифровых камер этот эффект достигается за счет баланса белого цвета, который позволяет скорректировать цвета изображения объекта, делая их такими, какими их видит человек.

Известно, что пчелы, кроме двух основных глаз, имеют три дополнительных фасеточных глаза, находящихся в верхней части головы. Ученые выяснили, что последние имеют два рецептора, позволяющие воспринимать цвета окружающей обстановки. Сенсорная информация, поступающая от этих глаз, по нейронным волокнам попадает в отдел мозга пчел, куда также приходят сигналы от основных органов зрения.

Обработка сигналов центральным нервным узлом позволяет пчеле распознавать одни и те же цветки днем или вечером. Подобный принцип, по словам исследователей, может быть реализован в цифровых камерах, что сделает устройства дешевле.