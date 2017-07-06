Банк России поднял доллар выше 60 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 7 июля, составляет 60,25 рубля. Он повышен на 66 копеек. Евро при этом подорожал на 71 копейку, до 68,38 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта в 14:20 мск стоила 60,07 рубля (плюс 6 копеек к закрытию предыдущей сессии), единая европейская — 68,28 (прибавила 11 копеек).

Рубль слабеет на фоне колебаний нефтяных котировок. Цена эталонного сорта Brent достигла 48,55 доллара за баррель, при этом в начале торгов 5 июля он стоил 49,73 доллара.

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6 июля в интервью «Ленте.ру» главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский заявил, что к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал эксперт.

Двумя днями ранее Райффайзенбанк выпустил прогноз, согласно которому к концу третьего квартала курс доллара поднимется до 65 рублей. «Церих Кэпитал Менеджмент» также ожидает, что к осени американская валюта подорожает до 62-65 рублей.