Назван лучший гол Кубка конфедераций-2017

Гол мексиканца Марко Фабиана в полуфинальном матче Кубка конфедераций с командой Германии признан лучшим на турнире по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.

За гол Фабиана проголосовали 55 процентов опрошенных. Второе место занял мяч, забитый другим мексиканцем Раулем Хименесом в ворота сборной Новой Зеландии в матче групповой стадии турнира. На третьем месте — гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев на групповом этапе Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии впервые в истории выиграла турнир.