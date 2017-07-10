Чемезов сообщил о договоре на покупку российского оружия Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия заключили предварительное соглашение о поставках вооружения на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же калашникова», — сообщил Чемезов.

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Он напомнил о сложности работы с Саудовской Аравией как с деловым партнером. «Пять лет назад мы подписали контрактов на 20 миллиардов долларов, а толку, если дальше намерений дело не пошло? Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — посетовал Чемезов.

Саудовские военные неоднократно подчеркивали, что их интересует российская продукция военного назначения. В апреле 2017 года замминистра обороны Александр Фомин (в прошлом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) заметил, что в последние два-три года военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда резко активизировалось.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проявляет интерес к ряду передовых российских систем вооружения, включая экспортную версию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».