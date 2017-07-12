Началась проверка боеготовности Черноморского флота

На территории Крымского полуострова и в Черном море стартовала проверка уровня боеготовности сил Черноморского флота. Как передает «Интерфакс», по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения. Мероприятия пройдут на наземных и морских полигонах и продлятся несколько дней.

«После получения сигнала "тревога" ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море», — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе проверки боеготовности командование округа оценит работу штабов в вопросе организации управления силами, а также способность боевых частей и соединений к выполнению задач.

Ранее, в марте 2017 года, в Крыму прошли масштабные учения ВДВ. В маневрах были задействованы 7-я десантно-штурмовая дивизия, а также 56-я и 11-я десантно-штурмовые бригады при поддержке сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Также в марте 2017 года проходила внезапная проверка боеготовности бригады береговой обороны, развернутой в Крыму.