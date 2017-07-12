На Ямале ввели институт сельских старост

В отдаленных селах Ямало-Ненецкого автономного округа появятся старосты, которых будут выбирать жители. О вступлении в силу соответствующего регионального закона рассказали РИА Новости в Сибирском центре МЧС.

Новые должные лица появятся в малонаселенных пунктах. «Сейчас в регионе насчитывается 12 сел, где живут всего 10 ямальцев, и восемь сел, в которых живут три человека» — отметил собеседник агентства.

В обязанности старост войдет обеспеченияе порядка и оповещение граждан о пожарах и ЧС. Инициатива создания нового административного института в Заполярье исходила от спасательного ведомства, которое учло положительный опыт сибирских сел.

Ранее в июле закон о сельских старостах приняли в Подмосковье. В некоторых муниципалитетах региона такие люди уже фактически работают, и теперь их деятельность закрепили законодательно.