Выделенные на лечение детей деньги потратили на апартаменты кардинала

В Ватикане под суд отдали двух бывших высокопоставленных сотрудников детской больницы. Об этом сообщает Reuters.

Джузеппе Профити и Массимо Спину, которые ранее занимали должности президента и казначея больницы Bambino Gesù в Риме, обвиняют в нецелевом расходовании средств.

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По данным следствия, в 2013-14 гг. они потратили 422 тысячи евро из больничного фонда на ремонт ватиканских апартаментов кардинала Тарчизио Бертоне.

Бертоне — итальянский кардинал, занимавший пост государственного секретаря Святого Престола с 15 сентября 2006 по 15 октября 2013 года. Кардинал считается креатурой бывшего папы Бенедикта XVI. В течение 13 дней — с момента отречения Бенедикта и до избрания Франциска — являлся главой Ватикана.

