Найденный во Флориде Коржик из «Улицы Сезам» оказался набит кокаином

В американском штате Флорида полиция обнаружила игрушечного Коржика из детской телепередачи «Улица Сезам», набитого кокаином. Об этом сообщает UPI.

Внимание помощника шерифа привлек автомобиль с затемненными стеклами и скрытым номерным знаком. Когда он остановил машину, подозрения усилились из-за запаха марихуаны в салоне.

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При осмотре автомобиля был найден рюкзак с необычно тяжелой мягкой игрушкой. Полицейский разрезал ее и нашел внутри два пакета с кокаином, весящие 314 граммов. Водитель был задержан и обвинен в перевозке наркотиков.

Коржик — это персонаж детского телешоу «Улица Сезам», покрытый шерстью синего цвета. Он отличается ненасытным аппетитом и при каждой возможности набивает рот печеньем.

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