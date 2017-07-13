В МИД России усомнились в американской версии событий в сирийском Хан-Шейхуне

В российском МИД не считают версию Вашингтона о произошедшей в сирийском городе Хан-Шейхун газовой атаке убедительной. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов, его слова передает РИА Новости в четверг, 13 июля.

«Американская версия о сбросе с самолета ВВС Сирии авиабомбы с зарином вызывает серьезные сомнения. На многочисленных фотографиях и видео с места происшествия никаких фрагментов авиабомбы рассмотреть нельзя», — пояснил он.

Дипломат отметил, что в воронке от взрыва отчетливо видна металлическая труба, и это наводит на мысль о том, что начиненный зарином боеприпас был взорван на земле группировками, контролирующими Хан-Шейхун. Располагает ли он чем-нибудь, кроме опубликованных фотографий и видеозаписей, Ульянов не уточнил.

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12 июля глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что спецслужбы располагают надежными уликами, которые подтверждают применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе. По его словам, работа ведомства велась по заданию президента США Дональда Трампа.

7 апреля Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. За три дня до этого в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), контролируемом сирийской оппозицией, произошла атака с применением химических веществ. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента арабской республики Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск.

По данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в городе были применены авиабомбы с зарином. Россия верить расследованиям ОЗХО отказалась.