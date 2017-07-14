Госдолг Италии установил исторический рекорд

Государственный долг Италии в мае нынешнего года вырос до исторического максимума — 2,279 триллиона евро. Об этом в пятницу, 14 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы центрального банка страны.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2017 года, когда суверенная задолженность увеличилась до 2,27 триллиона евро. По сравнению с апрелем в мае долговая нагрузка выросла более чем на восемь миллиардов евро за счет роста расходов государственной администрации.

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13 июля Bloomberg сообщил, что число итальянцев, живущих за чертой бедности, выросло за последние 10 лет почти в три раза, с 1,7 до 4,7 миллиона человек (7,9 процента населения). Относительная бедность, рассчитываемая по уровню потребительских расходов, в Италии также выросла, достигнув 8,5 миллиона человек (13 процентов населения).

В прошлом году размер госдолга Италии вырос на 2,1 процента (около 45 миллиардов евро) и по состоянию на 31 декабря 2016-го составил 2,217 триллиона евро.