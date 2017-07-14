Кадыров отреагировал на приговор осужденным за убийство Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова выглядит странно. Об этом он заявил на совещании с руководством и командирами подразделений МВД по республике, сообщается на сайте правительства.
По мнению Кадырова, доказательства вины подсудимых являются сомнительными.
Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.
При этом, как подчеркнул глава Чечни, «убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека», говорится в сообщении.
В четверг, 13 июля, суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
По делу также проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет.
Немцова застрелили в центре столицы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство, он объявлен в международный розыск. Киллером следствие и суд сочли Дадаева.