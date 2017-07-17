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Нижегородских мошенников из салона красоты станут судить за обман 200 женщин

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Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу преступной группы из 20 человек, обвиняемых в хищении более десяти миллионов рублей под видом оказания косметических услуг. Об этом в понедельник, 17 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, трое фигурантов дела организовали в Нижнем Новгороде салон красоты «Академия красоты "Мон Платин"», позже переименованный в «Мишель». Также они привлекли к своей деятельности 17 женщин-соучастниц в возрасте от 24 до 45 лет. Члены преступного сообщества обзванивали клиентов и приглашали их на якобы бесплатные процедуры.

«В процессе проведения процедур [обвиняемые] выясняли материальное положение женщин и под видом подписания договора между салоном и клиентом о прохождении бесплатной процедуры, применяя психологическое воздействие, фактически подписывали кредитные договоры на значительные суммы», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональной прокуратуре, жертвами мошенников с января 2012 года по март 2015 года стали более 200 женщин, а причиненный ущерб превысил десять миллионов рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

14 июля в пресс-службе прокуратуры Магаданской области сообщили, что инсулинозависимой девочке-инвалиду вместе с матерью пришлось добираться на лечение в Москву из Магадана более 2,5 суток из-за того, что чиновники не обеспечили их билетами на прямой авиарейс.

Сотрудники регионального ведомства внесли в Фонд социального страхования (ФСС) представление об устранении нарушений законодательства об инвалидах, а также взяли на контроль вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

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