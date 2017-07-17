Россия сняла ограничения на полеты «Грузинских авиалиний»

Министерство транспорта России отменило запрет для авиакомпании «Грузинские авиалинии» на полеты между двумя странами. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС.

«Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений», — сказал заместитель гендиректора перевозчика Роберт Оганесян. В Минтрансе подтвердили факт снятия запрета.

В субботу, 15 июля, стало известно, что транспортное ведомство ограничило полеты «Грузинских авиалиний» в Россию, так как Тбилиси отказался согласовывать рейсы «Уральских авиалиний» из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию.

В Минтрансе подобные действий назвали ответными зеркальными мерами. Разногласия возникли в связи с тем, что грузинская сторона считает Жуковский столичной воздушной гаванью, а российская — подмосковным аэропортом. В Тбилиси полагают, что выполнение полетов из Жуковского приводит к превышению квот межправительственного соглашения на авиарейсы из Москвы.

Ранее аналогичные претензии к статусу аэропорта возникли у властей Израиля. Тем не менее Тель-Авив разрешил выполнять полеты из Жуковского.