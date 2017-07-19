Россия
 

Партии проконсультируются с Вайно и Кириенко по кандидатам в губернаторы

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Антон Вайно
Антон Вайно

Партии будут обсуждать кандидатов на губернаторские посты с руководителем администрации главы государства Антоном Вайно и его первым замом Сергеем Кириенко. Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации в среду, 19 июля, подписал российский президент Владимир Путин.

«Консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица (...) субъекта Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента РФ или первым заместителем руководителя администрации», — говорится в документе.

Отмечается, что он вступил в силу со дня подписания — 18 июля. С того же дня утратило силу распоряжение главы государства от 25 июля 2013 года. В нем обязанность консультировать партии по кандидатам на высшие руководящие посты в регионах также возложена на руководителя администрации президента и его первого зама, однако тогда эти посты занимали Сергей Иванов и Вячеслав Володин соответственно.

В конце мая врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что проходил собеседование в АП перед назначением в регион. По его словам, испытание включало в себя трехчасовой экспресс-опрос и компьютерное тестирование. В него, в частности, включены задачи на аналитику и ситуативное поведение.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о принципах отбора глав регионов. Он отметил, что кандидатов подбирают исходя из личных и деловых качеств, «которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными обязанностями».

10 сентября выборы глав регионов пройдут в 16 субъектах Федерации.

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