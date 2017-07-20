Россия дала разъяснения США по кибератакам еще до выборов нового президента

Москва ответила на запрос Вашингтона по кибератакам еще до выборов президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, сообщает РИА Новости.

По его словам, официальный запрос по дипломатическим каналам по этому вопросу поступил за неделю до выборов. На следующий день в Вашингтон был отправлен предварительный ответ. «А в январе — еще Обама был у власти, до инаугурации мы им дали развернутый ответ. И все, они замолчали», — сказал Крутских.

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Тема вмешательства российских хакеров в американские выборы обсуждалась во время переговоров президентов России и США 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По информации различных источников, обсуждение этой проблемы заняло у двух лидеров около 40 минут. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что глава Белого дома принял доводы Путина о невмешательстве Москвы.

За день до этого Трамп допустил, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы в 2016 году. В то же время он отметил, что это могла сделать и любая другая страна.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.