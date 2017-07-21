Экипажи «КамАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал «Шелкового пути»

Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым выиграл общий зачет грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь»-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сотников одержал досрочную победу из-за отмены последнего этапа гонки. Заключительный этап ралли со спецучастком протяженностью 100,67 километра должен был пройти в Китае 22 июля, но его отменили из-за сильных дождей.

Сотников победил с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд. Второе и третье места заняли другие представители «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23 минуты 12 секунд).

Ралли-рейд «Шелковый путь» протяженностью 9599 километров проходил по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводились в седьмой раз. Спортсмены должны были финишировать 22 июля в китайском городе Сиань.