Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной этап Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летняя россиянка первенствовала с результатом 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко, ей покорилась высота 1,97 метра. Третье место заняла американка Вашти Каннингем, повторившая результат Левченко, но затратила большее количество попыток.

9 июля Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лондоне. За три дня до этого она стала первой на этапе в Лозанне.

Россиянка выступает на соревнования под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ласицкене получила право принимать участие в международных соревнованиях в апреле. 6 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА.