Женская сборная России по футболу проиграла Швеции на ЧЕ

Женская сборная России по футболу проиграла команде Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в пятницу, 21 июля, и завершилась поражением россиянок со счетом 0:2. За Швецию забитыми мячами отметились Лотта Шелин (22-я минута) и Стина Блакстениус (51-я минута).

В результате сборная России опустилась с первого на второе место в группе B с 3 очками после двух встреч. В стартовом матче турнира россиянки обыграли итальянок со счетом 2:1. Набравшие 4 очка шведки вышли на первое место.

В заключительном туре группового раунда россиянки встретятся со сборной Германии, шведки сыграют с итальянками. Оба матча пройдут 25 июля.

Чемпионат Европы проходит в Нидерландах и завершится 6 августа.