Зритель теннисного турнира в Швеции вышел на корт и выкрикнул нацистский лозунг

Один из зрителей выбежал на корт во время полуфинального матча теннисного турнира в шведском Бостаде между испанцами Фернандо Вердаско и Давидом Феррером и выкрикнул нацистский лозунг. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает «Советский спорт».

Матч был приостановлен во втором сете. Первым на инцидент отреагировал судья на вышке, но нарушитель не подчинился его требованию покинуть корт. Появившиеся на площадке сотрудники охраны вывели его, и встреча продолжилась. Победу со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4 одержал Феррер.

Отмечается, что молодой человек состоял в одной из нацистских группировок и устроил акцию в годовщину теракта, совершенного Андерсом Брейвиком.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, жертвами взрыва стали 8 человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, расстреляв там еще 69 человек. Суд приговорил преступника к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством.