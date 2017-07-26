Спорт
 

Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы

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Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола

Клубы, которые возглавлял нынешний тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в общей сложности потратили 998,4 миллиона евро на подписание новых игроков. Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, с лета 2016 года, когда специалист возглавил английскую команду, руководство «Сити» потратило 453 миллиона евро на трансферы. При этом самый дорогой переход игрока в карьере Гвардиолы был в «Барселоне»: в 2009 году каталонцы приобрели нападающего Златана Ибрагимовича за 69,5 миллиона евро.

Начавший тренировать спортсменов в 2008-м специалист потратил большую часть средств на вратарей и защитников — 436 миллионов евро, еще 180 миллионов стоили полузащитники. За игроков линии атаки в общей сложности было отдано 382 миллиона евро.

Ранее 26 июля Гвардиола назвал безумными суммы, которые тратятся на трансферы спортсменов. Он отметил, что два-три года назад «было невозможно представить, чтобы кто-то мог потратить 100 миллионов евро на футболиста», хотя теперь клубы покупают игроков и дороже. При этом 24 июля «Сити» завершил рекордный по стоимости защитника трансфер, подписав Бенжамена Менди из «Монако» за 57,5 миллиона евро.

За годы тренерской карьеры Гвардиола возглавлял «Барселону», мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Сити».

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