Прохорову заплатили монетой за съемки в фильме «О чем говорят мужчины 3»

Миллиардер Михаил Прохоров получил юбилейную монету в качестве гонорара за съемки в третьей части фильма «О чем говорят мужчины». Об этом в среду, 26 июля, рассказал РИА Новости актер Леонид Барац.

«С ним, как и со всеми участниками кинопроцесса, был заключен контракт. Он сыграл в небольшом эпизоде, и — как молодой артист — получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», — пояснил артист.

Он добавил, что съемки картины закончились.

Прохоров сыграл в ленте самого себя. Главные роли в фильме исполнили Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов — создатели и участники коллектива «Квартет И». К ним присоединились актеры Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Над картиной работали кинокомпания СТВ и киностудия «Стрела». Сообщалось, что музыку к ней напишет группа «Би-2».

Первая часть комедии вышла в 2010 году, вторая — в 2011-м.

Михаил Прохоров — основатель группы «Онэксим», владеющей активами в горно-металлургической отрасли, финансах, недвижимости и медиа; также инвестфонду принадлежала компания, работавшая над ныне закрытым проектом «Ё-мобиля». Помимо этого, миллиардер занимался политикой, в частности в течение трех месяцев председательствовал в партии «Правое дело». Журнал Forbes в 2017 году оценивает его состояние в 8,9 миллиарда долларов.

В каталоге Центробанка нет юбилейной монеты, посвященной ЧМ, достоинством в один рубль. Представлены только номиналы 3 рубля и 25 рублей.