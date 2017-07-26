Женская сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы

Женская сборная России по футболу проиграла команде Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и покинула турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась вечером во вторник, 25 июля, в голландском Утрехте и завершилась со счетом 2:0 в пользу немок. Забитыми мячами отличились Бабетт Петер (десятая минута) и Дженифер Марожан (56-я).

В параллельном матче сборная Италии оказалась сильнее девушек из Швеции — 3:2.

Сборная России заняла третье место в группе В с тремя набранными очками. Первое и второе места, дающее право на выход в плей-офф, осталось за немками и шведками соответственно. Италия замкнула турнирную таблицу.

Чемпионат Европы проходит с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Действующим победителем турнира является сборная Германии.