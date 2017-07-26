Зюганов выступил против отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции нельзя отменять, поскольку они положительно влияют на развитие страны. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс» в среду, 26 июля.

«Кстати, некоторые говорят, чтобы их [санкции] отменяли. Я не хочу, чтобы их отменяли. (…) По крайней мере, сами начнем думать, соображать и делать, а то сейчас все сидят в гаджеты тыкают пальцами. Скоро вместо пальцев щупальца вырастут», — сказал коммунист.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

25 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту. В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что действия американской стороны подрывают возможность восстановления отношений между странами. С его оценкой согласен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В свою очередь, в Совете Федерации призвали дать Вашингтону болезненный ответ на новые санкции.

Инициатива США вызвала недовольство в Евросоюзе.