Умер бывший футболист «Динамо» Маслов

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной СССР Валерий Маслов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

По информации ТАСС со ссылкой на главу комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна, у Маслова случился инфаркт. До последних дней он работал советником директора в академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.

Полузащитник выступал за «Динамо» с 1961 по 1971 годы. Он дважды выиграл с клубом Кубок СССР и однажды стал чемпионом страны (1963). За бело-голубых Маслов провел 351 официальный матч, в которых забил 54 гола.

Маслов был капитаном сборной СССР не только по футболу, но и по хоккею с мячом, с которой стал восьмикратным чемпионом мира. В 1973 году он был признан лучшим нападающим мирового первенства по бенди.