Об основателе Zara снимут документальный фильм

Продюсерская компания Prime Entertainment Group объявила о съемках документального фильма, посвященного жизни мультимиллиардера Амансио Ортеги, создателя бренда Zara. Об этом сообщает InStyle.

Рабочее название картины — «Zara: История самого богатого человека в мире» (Zara: The Story of the World’s Richest Man). В фильме будет рассказана история бренда.

В официальном описании фильма создатели обещают эксклюзивную информацию от работников Zara, а так же кадры со скрытых камер наблюдения в магазинах бренда.

«В чем секрет успеха Zara и как бренд сумел сделать моду доступной для каждого? Наши журналисты проникли в мир розничного магазина, чтобы дать вам все ответы. Документальный фильм включает в себя кадры, снятые на скрытые камеры, интервью с инсайдерами Zara и уникальные кадры Амансио Ортеги, основателя Zara и человека, стоящего за империей индустрии prêt-à-porter», — пояснили представители Prime Entertainment Group.

Название фильма отсылает к осени 2016 года. В этот период Ортега некоторое время был самым богатым человеком в мире — по данным Forbes его состояние составило 77,8 миллиарда долларов и превысило

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие