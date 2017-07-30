На борту фрегата «Адмирал Горшков» испытали новейшие российские вертолеты

Новейшие боевые вертолеты Ка-52 «Катран» (Ка-52К) успешно прошли очередной этап испытаний на фрегате «Адмирал Горшков». Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», мероприятия проводились 21-22 июля. Были совершены семь посадок на палубу корабля.

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Также стало известно, что два вертолета Ка-52К приняли участие в параде, посвященном Дню ВМФ России. Они пролетели над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга.

В настоящее время Ка-52К проходит серию испытаний. «Вертолеты России» предполагают, что контракт на поставку этих воздушных судов ВМФ может быть заключен в 2019 году. Ка-52 «Катран» является корабельной версией боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор». Новые машины предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег и противодесантной обороны.

Тестирование фрегата «Адмирал Горшков» уже завершается, оно проходило под жесточайшим контролем, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. «Головной корабль примем, потом такие "мускулистые" корабли типа "Горшкова" будут уже в серийном производстве», — добавил Рогозин. Он уточнил, что в этом проекте — 87 процентов всего нового. «Это немыслимая по сложности работа», — заключил чиновник.

В мае начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников говорил, что флот получит «Адмирала Горшкова» в ноябре 2017 года. Еще три фрегата этого проекта 22350 войдут в состав ВМФ до 2025 года.

Фрегат «Адмирал Горшков» должны были передать военным еще в 2011 году. Однако неготовность целого ряда систем корабля существенно задержала этот процесс.