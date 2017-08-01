Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта

Российские биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов получили звание заслуженных мастеров спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Павел Колобков.

«В соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 55, приказываю присвоить почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" Логинову Александру Викторовичу и Старых Ирине Александровне», — говорится в документе.

Оба спортсмена вернулись к выступлениям в 2016 году. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма) и завоевал бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете, а также три золота и серебро чемпионата Европы в сезоне-2016/17.

Старых была отстранена от выступлений 23 декабря 2013 года также за употребление эритропоэтина. В прошлом сезоне на ее счету четыре награды чемпионата Европы (3-0-1).